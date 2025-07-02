Названа порода собак с максимумом «плохих» генетических мутаций

Как установили шведские исследователи, из-за несовершенных способов разведения собак у одной из пород появилось множество «вредных» мутаций, которые могут провоцировать тяжелые последствия для здоровья.

Секвенировав геномы 20 псов 8 популярных пород, специалисты отметили максимум «плохих» мутаций у кавалер-кинг-чарльз-спаниеля.

Согласно историческим записям, собаки данной породы существовали как минимум тысячу лет и пользовались популярностью при королевских дворах на протяжении ряда столетий по Европе и Азии. Из-за этого лишь малую часть популяции спаниелей отбирали для дальнейшей селекции, вследствие чего увеличилось число мутаций.

Одна из основных проблем породы, по словам экспертов, — это предрасположенность к миксоматозной дегенерации митрального клапана сердца.