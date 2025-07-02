Определена самая здоровая порода собак

Специалисты оценивают породистость пса по внешности, поведению и ряду других параметров. Заводчики в стремлении вывести идеальных особей нередко скрещивают близкородственных животных, что, как установили эксперты, провоцирует появление серьезных недугов.

Данный процесс называется инбридингом. Зачастую это делается с целью получения особей с ярко выраженными особенностями породы. Но инбридинг способен вызвать появление у щенков болезней, представляющих угрозу для жизни.

В ходе генетического анализа 227 пород псов было установлено, что коэффициент инбридинга равен 25 процентам, а это существенно больше допустимого. Так, у людей серьезные болезни возникают при коэффициенте в 3–6 процентов, что приблизительно впятеро-вшестеро ниже уровня, выявленного у породистых псов.

Как оказалось, ряд пород становятся «высокопородистыми» из-за малого размера первичной популяции и стремления заводчиков получить безукоризненную внешность.

Исследователи изучили датско-шведских фермерских собак, и, как выяснилось, те обладали низким коэффициентом инбридинга. По мнению экспертов, все потому, что первоначально особей данной породы было немало, а еще их разводят не «для красоты», а для службы людям. Таким образом, эти псы являются наиболее здоровой породой.