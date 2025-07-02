Baltijas balss logotype

Определена самая здоровая порода собак 0 614

В мире животных
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
Определена самая здоровая порода собак

Специалисты оценивают породистость пса по внешности, поведению и ряду других параметров. Заводчики в стремлении вывести идеальных особей нередко скрещивают близкородственных животных, что, как установили эксперты, провоцирует появление серьезных недугов.

Данный процесс называется инбридингом. Зачастую это делается с целью получения особей с ярко выраженными особенностями породы. Но инбридинг способен вызвать появление у щенков болезней, представляющих угрозу для жизни.

В ходе генетического анализа 227 пород псов было установлено, что коэффициент инбридинга равен 25 процентам, а это существенно больше допустимого. Так, у людей серьезные болезни возникают при коэффициенте в 3–6 процентов, что приблизительно впятеро-вшестеро ниже уровня, выявленного у породистых псов.

Как оказалось, ряд пород становятся «высокопородистыми» из-за малого размера первичной популяции и стремления заводчиков получить безукоризненную внешность.

Исследователи изучили датско-шведских фермерских собак, и, как выяснилось, те обладали низким коэффициентом инбридинга. По мнению экспертов, все потому, что первоначально особей данной породы было немало, а еще их разводят не «для красоты», а для службы людям. Таким образом, эти псы являются наиболее здоровой породой.

Читайте нас также:
#собаки
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Может ли собака узнать вас по голосу? Новое исследование
Может ли собака узнать вас по голосу? Новое исследование
Мини-зверёк из Красной книги, которого почти никто не видел
Мини-зверёк из Красной книги, которого почти никто не видел
Эти три породы кошек считаются самыми умными
Эти три породы кошек считаются самыми умными
Маленький грызун с большой ролью: почему нужно беречь леммингов
Маленький грызун с большой ролью: почему нужно беречь леммингов
Экстремофилы: жизнь на грани возможного
Экстремофилы: жизнь на грани возможного 395
Хоть кому-то хорошо: мокрое и прохладное лето нравится «понаползавшим»
Хоть кому-то хорошо: мокрое и прохладное лето нравится «понаползавшим» 636
Протеиновая диета помогает птицам эффективнее бороться с инфекциями
Протеиновая диета помогает птицам эффективнее бороться с инфекциями 540
Опрос: в Латвии треть хозяев собак и кошек получили своих питомцев в подарок
Опрос: в Латвии треть хозяев собак и кошек получили своих питомцев в подарок 463

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Милые питомцы островитян сделались нерентабельны. Иконка видео
Бизнес
Молодец среди овец: Фолклендские острова переживают тяжелый кризис 8
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена
Наша Латвия
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена 7
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
В мире
Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать 17
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 46
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 37
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 85
Милые питомцы островитян сделались нерентабельны. Иконка видео
Бизнес
Молодец среди овец: Фолклендские острова переживают тяжелый кризис 8
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена
Наша Латвия
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена 7
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
В мире
Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать 17

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео