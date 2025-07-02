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Почему некоторые жуки ищут именно красные цветы? 0 296

В мире животных
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
Почему некоторые жуки ищут именно красные цветы?

Большинство насекомых, включая жуков, не способны воспринимать красный цвет. Их органы зрения чувствительны к ультрафиолету, синему и зеленому. Однако пара видов средиземноморских жуков, Pygopleurus chrysonotus и Pygopleurus syriacus, способны увидеть красный и ищут именно такие цветы, к примеру, маки и анемоны.

Исследование показало, что эти насекомые обладают четырехцветной системой зрения. Ученые зарегистрировали электрическую активность фоторецепторов в их глазах и обнаружили четыре типа сенсоров, реагирующих на ультрафиолетовые, синие, зеленые и красные длины волн.

Чтобы подтвердить наличие цветового зрения, эксперты провели эксперименты, в которых жуки выбирали между красными и серыми кругами. Результаты показали, что насекомые предпочитают красный оттенок. Это может быть связано с эволюционным взаимодействием: красные цветы часто опыляются жуками Glaphyridae.

Способность видеть красный дает этим созданиям преимущество, так как конкуренция за красные цветы среди насекомых меньше. Это позволяет им быть более надежными опылителями для растений, которые могут эволюционировать, становясь красными специально для привлечения этих жуков.

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