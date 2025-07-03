Египет чипирует акул для защиты туристов от нападений

Технология позволит следить за хищниками в режиме живого времени.

Власти Египта внедряют новую систему безопасности на популярных курортах Красного моря. Ученые начали устанавливать специальные чипы на самых опасных видах акул, включая тигровых, океанических и акул-мако. Этих хищников поймали в южной части Красного моря, после чего их оснастили датчиками и отпустили, сообщает Egypt Independent.

Чипы позволяют отслеживать перемещение акул в реальном времени. Если хищник приближается к пляжам Хургады или Шарм-эль-Шейха, система сразу подает сигнал. Информация о потенциальной опасности будет оперативно доводиться до туристов через администрацию отелей.

Необходимость такой меры стала очевидной после серии трагических инцидентов. В 2022 году 23-летний турист погиб от нападения акулы на глазах у других отдыхающих. Исследования показали, что агрессивное поведение хищников может быть связано с практикой сброса в море туш погибших животных при транспортировке.

Помимо повышения безопасности на пляжах, система чипирования акул открывает новые возможности для научных исследований. Ученые смогут точно отслеживать сезонные миграции разных видов акул в акватории Красного моря, составляя детальные карты их перемещений, анализировать их поведение и выявлять факторы, провоцирующие нападения.