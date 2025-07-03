Еноты захватили немецкий Кассель и движутся по Европе

В немецком Касселе еноты стали настоящими хозяевами улиц. Эти пушистые «мигранты» из Северной Америки, завезенные в 1930-х годах для меховых ферм, теперь свободно бродят по городу, воруют еду у туристов и селятся на чердаках домов, пишет Guardian.

Биологи видят в енотах настоящую экологическую угрозу для Старого Света. Только в Германии популяция этих хитрых зверьков достигла 1,5 миллиона особей и продолжает стремительно расти. Главная опасность заключается в их разрушительном влиянии на местные экосистемы. Проворные лапки с цепкими пальцами легко разоряют птичьи гнезда, ставя под угрозу исчезновения редкие виды пернатых. Особенно уязвимы птицы, гнездящиеся на земле.

«Они заполняют экологическую нишу, которой в Европе никогда не существовало, — объясняет биолог Мартен Винтер. — Ни один местный хищник не умеет так ловко лазать по деревьям и проникать в самые недоступные места».

Ученые разделились на два лагеря. Одни настаивают на жестких мерах. В прошлом году в Германии отстреляли 200 000 особей. Другие утверждают, что еноты стали частью экосистемы. Некоторые немцы искренне полюбили новых соседей. Например, в Касселе есть футбольные команды, названные в честь енотов.

В 2016 году Евросоюз официально признал енотов опасным инвазивным видом. Умные животные прекрасно адаптируются к любым условиям и научились обходить ловушки. Их высокая плодовитость и отсутствие естественных врагов делают ситуацию тревожной. Каждый год еноты захватывают новые территории, продвигаясь вглубь Европы — их уже видели в Польше, Франции, Италии, Австрии, Дании и других странах.