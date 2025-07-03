Спасибо маминой подруге! Как социальные связи помогают шимпанзе растить потомство — исследование

Ученые больше 30 лет наблюдали за самками диких восточных шимпанзе в Танзании и вот что они узнали.

В сообществах шимпанзе прочные социальные связи могут быть вопросом жизни и смерти не только для взрослых, которые их формируют, но и для их детенышей. Новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале iScience, показало, что у самок шимпанзе, которые за год до родов обзавелись множеством подруг, больше шансов на выживание потомства.

К таким выводам исследователи во главе с эволюционным антропологом Джозефом Фелдблумом из Университета Дьюка (США) пришли, проанализировав данные многолетних наблюдений за сообществом диких восточных шимпанзе (Pan troglodytes schweinfurthii), обитающих в национальном парке Гомбе на территории Танзании.

В течение более чем трех десятков лет ученые следили за поведением 37 самок и 110 их детенышей. Особенно исследователей интересовало, как часто самки проводили время рядом друг с другом или занимались социальным грумингом (уходом за шерстью друг друга) за год до рождения потомства.

Оказалось, что чем общительнее самка, чем больше у нее социальных связей среди других самок, тем выше шансы, что ее детеныш благополучно переживет первый год жизни — период самой высокой детской смертности у шимпанзе.

Так, у самки с баллом общительности в два раза выше среднего по сообществу шансы, что ее детеныш выживет в первый год, составляют 95%. А у самки с баллом общительности наполовину ниже среднего эти шансы падают до 75%. Этот эффект сохраняется до пятилетнего возраста детенышей, что примерно соответствует возрасту отлучения от груди.

Исследователи также установили, что на выживаемость потомства самки не влияет ни наличие в группе близких родственниц, например, сестры или матери, ни наличие у нее тесных связей с самцами, которые потенциально могли бы обеспечить защиту детенышей. Самым важным было наличие социальных связей с другими самками, независимо от родства с ними.

Стоит отметить, что, в отличие от многих других видов, самки шимпанзе по достижении половой зрелости обычно покидают свою материнскую группу и обосновываются в новой социальной группе, вдали от своих близких родственников.

Исследователи предположили, что преимущества, которые дает дружба, могут объясняться тем, что общительных самок меньше притесняют другие самки, напротив, им больше помогают в защите пищевых участков и потомства. Социальные связи могут помогать самкам лучше питаться и меньше подвергаться стрессу во время беременности, что с самого начала дает их потомству больше шансов на выживание. Пока самцы «соображают на троих», усевшись на земле посреди густого леса.