Удивительное поведение косаток: хищники делятся добычей с людьми

Международная группа ученых сделала поразительное открытие: подобно домашним кошкам, приносящим добычу хозяевам, косатки иногда делятся пищей с людьми. Это необычное поведение было зафиксировано в ходе масштабного исследования, опубликованного в авторитетном Journal of Comparative Psychology.

В течение 20 лет исследователи из Канады, Новой Зеландии и Мексики документировали 34 случая, когда дикие косатки добровольно предлагали свою добычу людям. Эти удивительные случаи происходили по всему миру — от холодных вод Норвегии до солнечного побережья Калифорнии, от далекой Новой Зеландии до аргентинской Патагонии.

«Для косаток совместное потребление пищи — важный социальный ритуал, укрепляющий связи внутри стаи. То, что они распространяют это поведение на людей, говорит об их удивительной способности к межвидовому взаимодействию», — отмечает объясняет ведущий автор исследования из Bay Cetology Джаред Тауэрс.

Специалисты из Новой Зеландии и Мексики тщательно проанализировали каждый зафиксированный случай «подношения» добычи людям. В 11 эпизодах люди находились в воде, в 21 — на лодках, и лишь в двух случаях наблюдение велось с берега. Часть этих удивительных моментов была запечатлена на фото и видео, другие подробно описаны в интервью с исследователями.

Учитывались только случаи, когда косатки самостоятельно приближались к людям и оставляли им рыбу или морских животных. Особенно интересно, что в 13 случаях морские хищники явно ожидали реакции на свой «подарок», а в семи эпизодах даже повторяли попытку, если человек не принимал добычу.

Подобное поведение хорошо известно у домашних животных, но это первое столь масштабное исследование, документирующее щедрость у диких животных. Ученые объясняют этот феномен высоким интеллектом и сложной социальной организацией косаток, которые часто охотятся на крупную добычу и могут позволить себе делиться излишками.

«Такое поведение может быть способом отработки социальных навыков, исследовательской активностью или попыткой установить контакт с человеком», — отмечают авторы исследования.