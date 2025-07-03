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В США происходит массовая гибель пчёл. В чем причина? 1 470

В мире животных
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
В США происходит массовая гибель пчёл. В чем причина?

С июня прошедшего года по январь текущего умерло 62 процента коммерческих пчелиных семей в Соединенных Штатах Америки, что стало наиболее массовой гибелью в истории наблюдений. При этом годом ранее также умерли 55 процентов насекомых.

В умерших колониях нашли пчелиные вирусы, переносимые паразитическими клещами. Причем была выявлена устойчивость последних к амитразу, единственному действенному пестициду против них.

Специалисты собрали погибших насекомых, образцы меда, пыльцы, воска, паразитов и отправили их на исследование в лабораторных условиях.

Эксперты отметили, что пчелы могли стать более уязвимыми перед заболеваниями также из-за влияния пестицидов и дефицита питания.

В качестве перспективного направления защиты пчёл исследователи рассматривают методы РНК-интерференции — механизм, способный активировать иммунный ответ у пчёл и блокировать развитие вирусов. Такие технологии могут стать основой новых подходов к лечению и профилактике заболеваний среди медоносных пчёл.

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(1)
  • Е
    Ехидный
    3-го июля

    казалось бы - причем здесь Путин ???

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