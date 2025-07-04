Каким животным под силу простая математика?

Это явление наблюдается у множества видов, таких как пчелы, пауки и львы. Например, медоносные пчелы могут подсчитывать ориентиры на пути к цветам с нектаром, а львицы оценивают шансы в бою, подсчитывая звуки рычания соперников. Исследования показали, что черные вороны могут точно издавать количество звуков в ответ на визуальные или слуховые сигналы.

Тем не менее животные не считают так, как люди. У них есть когнитивный механизм, называемый приблизительной числовой системой, который позволяет быстро сравнивать количества. Эта система зависит от “числовых нейронов”, активирующихся при определенных количествах. Она работает по законам Вебера: легче различать числа, находящиеся на большом расстоянии друг от друга, и проще сравнивать меньше различающиеся числа.

Хотя некоторые животные могут приближаться к настоящему счету, как знаменитые шимпанзе Шеба или попугай Алекс, человеческое понимание чисел требует глубокого обучения и осознания значений цифр.