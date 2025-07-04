Почему пандам до сих пор угрожает вымирание?

На протяжении нескольких десятилетий люди прилагали значительные усилия для сохранения популяции больших панд, однако они до сих пор под угрозой исчезновения.

В 2016 г. большую панду переклассифицировали с «исчезающего» на «уязвимый» вид, и сейчас на Земле насчитывается около 1864 диких особей этого очаровательного зверя. Несмотря на положительные тенденции, угрозы для их существования сохраняются из-за строительства инфраструктуры и выпаса скота, вредящих среде обитания черно-белых медведей.

Панды питаются исключительно бамбуком, и это ограничивает их существование только бамбуковыми лесами. Уничтожение лесов и климатические изменения значительно сократили их ареал.

Кроме того, эти животные ведут малоподвижный образ жизни и имеют низкую репродуктивную способность: самки фертильны всего несколько дней в году и могут заботиться только об одном детеныше.

Согласно исследованиям, за 1976–2001 гг. площадь бамбуковых лесов уменьшилась на 23 %, но в 2001–2013 гг. ее удалось немного увеличить благодаря усилиям по восстановлению среды обитания. Эти меры важны для защиты и увеличения численности панды в будущем.