Какие животные, кроме кошек, умеют мурлыкать?

Мурлыканье — мягкий вибрирующий звук, который чаще всего ассоциируется с домашними кошками (Felis catus). Этот звук возникает благодаря ритмичному сокращению мышц гортани при прохождении воздуха через голосовую щель. Мурлыканье может быть признаком как расслабления, так и беспокойства — например, у котят во время кормления или у больных животных в стрессовой ситуации.
Но являются ли кошки единственными животными, способными мурлыкать?
Кто ещё из кошачьих умеет мурлыкать
Мурлыканье характерно не только для домашних кошек, но и для некоторых других представителей семейства кошачьих, например:
Гепард— мурлычет как при выдохе, так и при вдохе.
Рысь — особенно в период лактации и отдыха.
Пума — издаёт глубокое мурлыканье в комфортных условиях.
Оцелот — способен на короткие серии звуков, сходных с мурлыканьем.
Учёные условно делят кошек на две группы:
«Мурлыкающие» кошки — не могут рычать (домашние кошки, рыси, гепарды);
«Рычашие» кошки — не умеют мурлыкать (тигры, львы, леопарды, ягуары), из-за анатомического строения подъязычной кости.
Вне семейства кошачьих
Некоторые другие животные издают звуки, напоминающие мурлыканье:
Генеты — хищные млекопитающие из семейства виверровых, внешне напоминающие кошек. Их мурлыканье похоже на кошачье и используется в социальном контексте.
Еноты — могут издавать вибрационные звуки, схожие с мурлыканьем, особенно в состоянии покоя.
Кролики — иногда издают едва уловимые гортанные звуки при расслаблении, но они физиологически отличаются от мурлыканья.
