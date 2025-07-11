Какие животные, кроме кошек, умеют мурлыкать?

Мурлыканье — мягкий вибрирующий звук, который чаще всего ассоциируется с домашними кошками (Felis catus). Этот звук возникает благодаря ритмичному сокращению мышц гортани при прохождении воздуха через голосовую щель. Мурлыканье может быть признаком как расслабления, так и беспокойства — например, у котят во время кормления или у больных животных в стрессовой ситуации.

Но являются ли кошки единственными животными, способными мурлыкать?

Кто ещё из кошачьих умеет мурлыкать

Мурлыканье характерно не только для домашних кошек, но и для некоторых других представителей семейства кошачьих, например:

Гепард— мурлычет как при выдохе, так и при вдохе. Рысь — особенно в период лактации и отдыха. Пума — издаёт глубокое мурлыканье в комфортных условиях. Оцелот — способен на короткие серии звуков, сходных с мурлыканьем.

Учёные условно делят кошек на две группы:

«Мурлыкающие» кошки — не могут рычать (домашние кошки, рыси, гепарды); «Рычашие» кошки — не умеют мурлыкать (тигры, львы, леопарды, ягуары), из-за анатомического строения подъязычной кости.

Вне семейства кошачьих

Некоторые другие животные издают звуки, напоминающие мурлыканье: