Какие животные, кроме кошек, умеют мурлыкать?

Дата публикации: 11.07.2025
Какие животные, кроме кошек, умеют мурлыкать?

Мурлыканье — мягкий вибрирующий звук, который чаще всего ассоциируется с домашними кошками (Felis catus). Этот звук возникает благодаря ритмичному сокращению мышц гортани при прохождении воздуха через голосовую щель. Мурлыканье может быть признаком как расслабления, так и беспокойства — например, у котят во время кормления или у больных животных в стрессовой ситуации.

Но являются ли кошки единственными животными, способными мурлыкать?

Кто ещё из кошачьих умеет мурлыкать

Мурлыканье характерно не только для домашних кошек, но и для некоторых других представителей семейства кошачьих, например:

Гепард— мурлычет как при выдохе, так и при вдохе.
Рысь — особенно в период лактации и отдыха.
Пума — издаёт глубокое мурлыканье в комфортных условиях.
Оцелот — способен на короткие серии звуков, сходных с мурлыканьем.

Учёные условно делят кошек на две группы:

«Мурлыкающие» кошки — не могут рычать (домашние кошки, рыси, гепарды);
«Рычашие» кошки — не умеют мурлыкать (тигры, львы, леопарды, ягуары), из-за анатомического строения подъязычной кости.

Вне семейства кошачьих

Некоторые другие животные издают звуки, напоминающие мурлыканье:

Генеты — хищные млекопитающие из семейства виверровых, внешне напоминающие кошек. Их мурлыканье похоже на кошачье и используется в социальном контексте.
Еноты — могут издавать вибрационные звуки, схожие с мурлыканьем, особенно в состоянии покоя.
Кролики — иногда издают едва уловимые гортанные звуки при расслаблении, но они физиологически отличаются от мурлыканья.
#животные
Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    11-го июля

    Странная статья, без русофобии, это как-то не по латвийски, не интересно читать.

Видео