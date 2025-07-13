Baltijas balss logotype

В мире животных
Дата публикации: 13.07.2025
Рижан призывают собирать слизней. И что с ними делать?

Компания «Rīgas meži» в сотрудничестве с Ассоциацией развития микрорайона Биерини начала целенаправленную борьбу с инвазивным видом — испанским слизнем (Arion vulgaris), который в последние годы активно распространяется по окраинам Риги, особенно в районах Марупе и Биерини, пишет LVportals.

Чтобы ограничить дальнейшее распространение слизня, в лесопарке Марупите были установлены три специальных контейнера с надёжными крышками. Они размещены в местах, где наблюдается наибольшее скопление этих моллюсков. Жителей призывают активно участвовать в охране окружающей среды: собирать слизней, помещать их в двойные полиэтиленовые пакеты, плотно завязывать и выбрасывать в специальные урны. А они не задохнутся?

Представительница Ассоциации жителей микрорайона Биерини Санита Дика-Бокмелдере отмечает, что популяция испанских слизней в районе размножается в геометрической прогрессии и представляет угрозу как для садов, так и для местного биоразнообразия. Она призывает всех, кто гуляет по парку, присоединиться к инициативе и помогать в сборе моллюсков.

По словам специалиста по охране природы и окружающей среды компании «Rīgas meži» Эдмундса Рачинскиса, испанский слизень — один из самых опасных инвазивных видов в Европе. Он способен отложить до 400 яиц, активно вытесняет местные виды и наносит серьёзный ущерб сельскому хозяйству и садоводству. В Латвии у него практически нет естественных врагов, поэтому борьба с ним требует участия человека.

Жителей других районов Риги также призывают быть внимательными, сообщать о замеченных испанских слизнях в других районах латвийской столицы. При необходимости «Rīgas meži» рассмотрит возможность установки там аналогичных контейнеров.

#экология
Оставить комментарий

(2)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    14-го июля

    Нужно платить за сбор слизней из бюджета, За поллитровую банку 2 евро. Алкаши с удовольствием очистят все территории

    12
    1
  • NV
    Natalja Volkova
    14-го июля

    В вецмилгрависе полно ,jaunciema gatbe 233.на берегу кишозера.

    4
    2

