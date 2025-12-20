Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сделало замечание нынешнему председателю Юрмальской думы Янису Лединьшу (ЛЗП) за исполнение обязанностей депутата в ситуации конфликта интересов, свидетельствует информация на сайте KNAB, пишет LETA.

В августе этого года Лединьш, тогда ещё будучи только депутатом думы, а не мэром, принимал участие в принятии решения о назначении своего родственника на должность.

Решение KNAB вступило в силу в начале ноября — бюро прекратило административное производство, ограничившись вынесением Лединьшу официального замечания.

Лединьш был избран мэром 24 ноября, сменив на этом посту Гатиса Труксниса, который ушёл в отставку после того, как не получил допуска к работе с государственной тайной.