KNAB сделал замечание мэру Юрмалы за участие в принятии решения о назначении родственника 1 467

Дата публикации: 20.12.2025
BB.LV
ФОТО: LETA
ФОТО: LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сделало замечание нынешнему председателю Юрмальской думы Янису Лединьшу (ЛЗП) за исполнение обязанностей депутата в ситуации конфликта интересов, свидетельствует информация на сайте KNAB, пишет LETA.

В августе этого года Лединьш, тогда ещё будучи только депутатом думы, а не мэром, принимал участие в принятии решения о назначении своего родственника на должность.

Решение KNAB вступило в силу в начале ноября — бюро прекратило административное производство, ограничившись вынесением Лединьшу официального замечания.

Лединьш был избран мэром 24 ноября, сменив на этом посту Гатиса Труксниса, который ушёл в отставку после того, как не получил допуска к работе с государственной тайной.

#Юрмала #коррупция #родственники #KNAB
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
