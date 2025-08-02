Baltijas balss logotype

Розового кота спасли из опасного плена: хозяйка красила его морилкой 1 1981

В мире животных
Дата публикации: 02.08.2025
BB.LV
Розового кота спасли из опасного плена: хозяйка красила его морилкой

В Бразилии зоозащитница Фернанда Кастелья вызволила необычного кота, окрашенного в розовый цвет, из неблагополучной среды.

Женщина заметила фото животного в соцсетях и заподозрила, что ему нужна помощь. Она обратилась в полицию. Прибывшие по вызову офицеры обнаружили в доме 37-летнюю хозяйку, находившуюся под действием наркотиков. Оказалось, это уже не первый случай, когда она окрашивала питомца в яркие цвета. Кроме того, животное содержалось в плохих условиях — без нормального питания и воды.

По словам Фернанды, хозяйка, скорее всего, действовала не из жестокости, а из-за психоэмоциональной нестабильности — при этом к коту она действительно испытывала привязанность. Однако питомца пришлось изъять.

Ветеринар Летисия Карвальо Франко установила, что для окрашивания использовалась морилка для дерева — токсичное вещество, опасное для животных. При попадании в организм оно может вызвать поражение печени, почек и головного мозга, а также стать причиной химических ожогов и тяжёлой аллергической реакции.

Кота передали в добрые руки. Сейчас он восстанавливается под наблюдением специалистов, сообщает издание Need To Know.

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    2-го августа

    Надо было отваром чаги красить 🤡

    0
    6

