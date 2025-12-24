Тюлени — толстокожие обитатели ледяных океанов — часто ложатся на спину и шлёпают себя по брюху. Это выглядит забавно, но на самом деле служит сложной формой коммуникации.

Тюлени общаются с помощью рычания, хрюканья, шипения, свиста и хлопков плавниками. Исследование зафиксировало хлопки передними плавниками под водой — громкие высокочастотные звуки, хорошо различимые на фоне окружающего шума.

Чаще всего так ведут себя самцы в брачный период. Хлопки служат демонстрацией силы и сообщают соперникам: «я силён, держись подальше», а потенциальным самкам — «мои гены хороши». Подобным образом гориллы бьют себя в грудь.

Также считается, что хлопки могут помогать этим животным координировать охоту, укреплять социальные связи и взаимодействовать внутри группы, подчёркивая сложность их поведения и элементы развитого интеллекта.