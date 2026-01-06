Лоси известны своими массивными рогами, размах которых может достигать 1,5 метра. Однако каждый год они сбрасывают их, и на это есть веские причины.

Пока рога растут, они покрыты волокнистой кожей, насыщенной кровеносными сосудами и нервами. В этот период они особенно чувствительны. К концу лета кость затвердевает, кожа засыхает и начинает отшелушиваться. Чтобы ускорить этот процесс, лоси трут рога о деревья.

Каждый год новые рога вырастают больше и крепче, а их форма и размер позволяют определить возраст животного. У однолетних лосей видны лишь небольшие бугорки, у двухлетних — тонкие рога, похожие на шило, а с возрастом появляется все больше отростков.

Рога также сигнализируют о здоровье и питании лося. У пожилых особей они уже не такие раскидистые. По словам зоолога В. Волкова, крупные, разветвленные рога привлекают самок и указывают на хорошую генетику самца. Кроме того, в брачный период самцы используют их в поединках за право спаривания — обычно побеждает обладатель более внушительных рогов.

Однако зимой рога становятся лишним грузом. Их вес может достигать 30 кг, а в холодное время года лосю необходимо экономить энергию, чтобы добывать пищу и поддерживать тепло. В отличие от оленей, лоси не используют рога для защиты — от хищников они отбиваются мощными копытами. Одним ударом лось способен убить взрослого волка. Поэтому сбрасывание рогов — это не только естественный процесс, но и важный механизм выживания.