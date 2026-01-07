Baltijas balss logotype
Тараканы обнимаются, чтобы выжить во время засухи 0 81

В мире животных
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тараканы обнимаются, чтобы выжить во время засухи

Американские исследователи обнаружили, что мадагаскарские шипящие тараканы используют групповое поведение как способ защиты от обезвоживания. Эксперименты показали: при снижении влажности воздуха насекомые стремятся держаться вплотную друг к другу, что позволяет сократить потери влаги через испарение.

В естественной среде эти тараканы обитают большими колониями, поэтому формирование плотных скоплений для них не представляет сложности. Такое поведение помогает выживать в неблагоприятных условиях, в том числе при засухе. Однако у этой стратегии есть и отрицательные стороны. Когда насекомые собираются в группы, между ними усиливается конкуренция за доступные ресурсы. Кроме того, плотные скопления делают их более заметными для хищников.

Подобные изменения в поведении могут иметь и более широкие последствия. В долгосрочной перспективе концентрация тараканов в одном месте способна отражаться на экологических связях. Эти насекомые участвуют в разложении органических остатков и тем самым вносят вклад в очищение окружающей среды.

Авторы работы отмечают, что по мере усиления глобального потепления подобная стратегия может использоваться всё чаще. Это, в свою очередь, способно повлиять как на размножение мадагаскарских тараканов, так и на их роль в экосистемах, где они обитают.

Читайте нас также:
#насекомые #глобальное потепление #экология #засуха #исследования #домашние животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео