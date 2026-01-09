Baltijas balss logotype
Эксперты выяснили, понимают ли попугаи, что говорят

В мире животных
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эксперты выяснили, понимают ли попугаи, что говорят

Попугаи, живущие рядом с людьми и лишённые общения с сородичами, нередко начинают копировать человеческую речь. Однако вопрос о том, осознают ли они смысл произносимых слов, остаётся предметом научных обсуждений. Эксперты отмечают, что всё зависит как от индивидуальных особенностей птицы, так и от методов обучения.

Исследования показывают, что в ряде случаев попугаи способны использовать слова не случайно, а в подходящей ситуации. Один из самых известных примеров — африканский серый попугай по имени Алекс, с которым в течение многих лет работала профессор Айрин Пепперберг. Птица освоила более ста слов, умела считать до шести, различала предметы, понимала идею нуля и могла сравнивать объекты между собой.

Такие способности, по словам исследователей, стали результатом особого подхода к обучению. Алекс усваивал слова через устойчивую связь между звучанием, предметом или действием. Профессор психологии Эрика Колберт-Уайт отмечает, что аналогичные приёмы могут применяться и при обучении домашних попугаев.

При этом специалисты подчёркивают, что абстрактные понятия птицам даются значительно сложнее. Тем не менее попугаи способны использовать отдельные выражения в зависимости от ситуации. Например, они могут произносить приветственные фразы в момент появления человека. Даже если значение слова не осознаётся полностью, одобрительная реакция владельца помогает закрепить такое поведение.

Учёные также обращают внимание на то, что интерес к человеческой речи проявляют далеко не все попугаи. Несмотря на это, исследователи считают, что у этих птиц существует сложная система общения, которую наука пока изучила лишь частично.

#птицы
Оставить комментарий

