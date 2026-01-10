Группа ученых из Университетов Витватерсранда и Нельсона Манделы в ЮАР утверждает, что первыми «палеонтологами», открывшими динозавров, были не британские исследователи, а жители Африки. В качестве доказательства они приводят кость Массоспондила, которая была найдена и принесена человеком в пещеру как минимум за 500 лет до того, как английский натуралист Роберт Плот впервые научно описал останки динозавра. Ученые подчеркивают, что люди находили окаменелости древних ящеров и на протяжении сотен тысяч лет ранее. Однако, по какой-то причине, африканцы не использовали их для ритуалов или лечения, как это делали в Азии, а сохраняли. Результаты работы опубликованы в Geological Society Publications.

Традиционно открытие первых динозавров связывают с несколькими европейскими учеными, которые работали в XVII веке, когда Плот описал бедренную кость гигантского существа в «Естественной истории Оксфордшира» (1677 год). Однако британец не смог определить, какому именно существу она принадлежала. Этот этап завершается началом XIX века, когда геолог Уильям Бакленд и французский естествоиспытатель Жорж Леопольд де Кювье идентифицировали несколько окаменелостей как останки гигантской хищной ящерицы sauria. В промежутке между этими открытиями ученые накопили достаточное количество ископаемого материала, чтобы сформировать представление о животных мезозойской эры.

В новом исследовании команда собрала и проанализировала данные из археологической, исторической и палеонтологической литературы, пришедя к выводу, что интерес к окаменелостям динозавров в Африке существовал задолго до XVII века. Это было неизбежно, утверждают исследователи, поскольку человек разумный появился около 300 тысяч лет назад именно на африканском континенте.

На территории Африки до сих пор можно найти множество геологических обнажений, где коренные скальные породы выходят на поверхность, открывая древние окаменелости. К примеру, формация Кем-Кем на юге Марокко, Фаюмская впадина в Египте или Восточно-Африканский разлом. Благодаря этому останки древних динозавров были доступны нашим далеким предкам даже без современных методов раскопок.

За столетия до Кювье

Авторы исследования также отмечают, что чаще всего ученые находили в Африке окаменелости динозавров не самостоятельно — им указывали, где искать, африканские гиды и местные жители. В качестве примера исследователи приводят динозавра Джобария, найденного туарегами в Нигере, и Жираффатитана, обнаруженного представителями народа мвера в Танзании.

В Лесото в 1990-х годах археологи нашли в скальном убежище каменного века Болахле пещеру, где хранилась кость фаланги массоспондила (Massospondylus carinatus). В стенах пещеры не были обнаружены какие-либо ископаемые или торчащие из породы окаменелости, поэтому часть пальца динозавра могла быть перенесена туда из места, где ее изначально нашли.

Убежище в Лесото окружено холмами и скалами из отложений, которые датируются примерно 180–200 миллионами лет назад, когда на Земле жили первые динозавры. Известно, что в этой части Африки обитали массоспондилы — травоядные предки зауроподов длиной 4-6 метров с вытянутой шеей и небольшой головой.

В Средние века — с 1100 по 1700 год — эти территории населяли местные племена койсан и басуто. Сильные дожди и выветривание пород уже тогда в изобилии открывали жителям останки вымерших животных. Точная дата, когда кость была найдена древним человеком, остается загадкой, но это могло произойти как с XII по XVIII век, так и намного раньше. Предполагается, что артефакт был сохранен людьми на полтысячелетия раньше, чем Плот описал кость динозавра.

Ученые предлагают различные объяснения, зачем это было сделано. Человек мог принести кость в свое жилище просто из любопытства или намеревался изготовить из нее что-то, например, украшение или игрушку.

Также известно, что до появления палеонтологии люди на разных континентах знали об окаменелостях и следах динозавров, но интерпретировали их как принадлежащие драконам и другим мифическим существам. Например, в алжирском фольклоре их приписывали мифической птице рух. Однако, в отличие от европейских, азиатских и американских народов, в Африке останки динозавров редко использовали в традиционной медицине. Ученым предстоит выяснить, откуда эта уникальная черта у африканских «палеонтологов» древности.