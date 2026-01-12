Baltijas balss logotype
10 000 000 бобров США ведут важную, созидательную работу, выяснили биологи 0 112

В мире животных
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: 10 000 000 бобров США ведут важную, созидательную работу, выяснили биологи

Истинный масштаб пользы от их плотин еще только предстоит оценить.

Ученые из Вашингтонского государственного университета в Ванкувере провели 161 исследование влияния рукотворных аналогов бобровых плотин на климат Тихоокеанского побережья на северо-западе США. И признали это лучшим способом для восстановления экологического равновесия и биоразнообразия в регионе. Местные жители и так это знали — и сами практиковали постройку таких плотин, но теперь их деятельность получила научное обоснование.

Еще совсем недавно по климатическим мерками в Северной Америке проживало порядка 400 млн. бобров, которые своей деятельностью успешно регулировали многие природные процессы. Ныне стараниями охотников их осталось менее 10 млн, и они уже не справляются — особенно в условиях новых вызовов, которые исходят от соседства с людьми. Восстановить популяцию бобров оказалось куда сложнее, чем самим заняться биомимикрией – строить схожие плотины для тех же целей.

Плотина бобра не просто создает запруду, она позволяет контролировать разлив воды. И, например, объединять пойменные участки, чтобы живущие в них существа могли перемещаться, а не погибать в пересыхающих лужах. В летнюю жару глубокий искусственный водоем создает естественную прохладу. А когда летом леса высыхают и начинаются пожары, они служат эффективными барьерами против огня.

Истинный масштаб пользы от таких плотин еще только предстоит оценить — на это и направлены исследования. Но позитивных результатов обнаружено уже много, потому что небольших рукотворных плотин из ивняка и хвороста с каждым годом в регионе становится все больше. Благодаря им в ручье Бридж-Крик в Орегоне удалось увеличить популяцию многих видов рыб, включая находящуюся под угрозой исчезновения стальноголовую форель.

Но у технологии есть и минус – ученые вовсе не уверены, что она подойдет для других климатических зон. Повторять строительство плотин за бобрами в первую очередь надо там, где они живут исторически.

#климат #животные #наука #экология #природа #рыбы #бобры
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
