Исследование: какие новогодние мелодии предпочитают собаки 0 95

В мире животных
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Исследование: какие новогодние мелодии предпочитают собаки

У каждого из нас есть свои любимые новогодние песни, и у собак они тоже имеются! Британские специалисты провели исследование, в результате которого составили список из десяти музыкальных композиций, наиболее популярных среди наших четвероногих друзей.

 

Специалисты из британской благотворительной организации Guide Dogs UK Charity For The Blind And Partially Sighted провели опрос, в котором участвовали 1000 владельцев собак. На основе полученных ответов исследователи смогли выделить десять рождественских и новогодних песен, которые больше всего нравятся собакам, сообщает Daily Mail.

Среди опрошенных владельцев 22% отметили, что их питомцам больше нравятся жизнерадостные композиции, 18% — что собаки предпочитают тихую музыку, 14% — что их четвероногие друзья лучше реагируют на инструментальные мелодии, и такое же количество хозяев указали на предпочтение медленных песен.

В результате исследования было установлено, что 90% собак положительно воспринимают музыку, и у каждого животного имеется свой уникальный музыкальный вкус, что объясняет различия в их реакциях на разные композиции. Так, 23% собак виляли хвостом, когда им нравилась песня, а 15% проявляли возбуждение. Если же музыка не привлекала внимания питомца, они реагировали спокойно (12%) или даже засыпали (11%).

На основе результатов опроса был составлен список из десяти любимых новогодних песен собак:

Last Christmas, Wham! (10%)
Jingle Bells (9%)
All I Want for Christmas is You, Mariah Carey (6%)
Driving Home for Christmas, Chris Rea (6%)
I Wish It Could Be Christmas Everyday, Wizzard (6%)
Merry Christmas Everybody, Slade (6%)
Silent Night (6%)
Fairytale of New York, The Pogues (5%)
It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, Michael Bublé (6%)
A Wonderful Christmas Time, Paul McCartney (5%)

