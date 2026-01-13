В лесном массиве штата Чайбас в Индии за период с 1 по 9 января дикий слон убил 17 человек, среди погибших - дети. Об этом сообщает издание The Hindu.

По данным властей, агрессивное животное регулярно в ночное время выходит из леса в близлежащие деревни и нападает на местных жителей.

Самый трагический инцидент произошёл 6 января в деревне Бабадия, где слон убил сразу семь человек. Четверо из них были членами одной семьи: супруги и двое их совершеннолетних детей.

Спустя еще три дня жертвами нападения стали 40-летний мужчина и ещё один ребёнок.

Очевидцы сообщают, что у слона-убийцы только один бивень.

Специалисты лесного департамента до настоящего времени не смогли установить точное местонахождение животного. Поисковая операция продолжается: в лесу задействованы дроны, предпринимаются попытки отогнать слонов обратно в лес с помощью фейерверков. Жители района теперь боятся даже выходить из дома ночью.

Подобные инциденты с участием диких слонов происходят и в других регионах страны. В феврале прошлого года в результате нападения слона в Индии погиб 77-летний турист из Германии. Животное атаковало мужчину, когда тот попытался проехать мимо него на мотоцикле, несмотря на предупреждения других водителей, ожидавших, пока слон освободит дорогу.

Кроме того, в декабре 2025 года серия нападений диких слонов была зафиксирована в Кении - за одну неделю там погибли четыре человека.