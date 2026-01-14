Baltijas balss logotype
Зависит ли характер кошки от ее цвета? Ученые провели исследование

В мире животных
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зависит ли характер кошки от ее цвета? Ученые провели исследование

Хозяева котов знают, что их питомцы отличаются по характеру. А не связано ли это с окрасом шерсти? Ученые решили это выяснить.

Американские психологи провели исследование, чтобы понять, какую связь котовладельцы выявляют между цветом любимцев и их характером.

Как выяснилось, белые кошки обычно уравновешенны, малоподвижны, с людьми ведут себя отстраненно. Однако довольно храбро отстаивают собственную территорию и интересы.

Двухцветные коты дружелюбны, но немного отчужденные. А вот трехцветные совсем не отличаются дружелюбием. Еще большая нетерпимость свойственна животным черепахового окраса, однако они поддаются воспитанию.

Хозяева черных котов полагают, что ничем особенным их любимцы среди сородичей другого окраса не выделяются.

Самыми энергичными, общительными и беззастенчивыми признаны рыжие кошки.

Правда, как отметили ученые, в их работе речь шла лишь о субъективных наблюдениях хозяев кошек. Но при этом специалисты считают, что на поведение кота оказывают влияние, прежде всего, его генетика и воспитание, а потом уже порода.

#животные #кошки #генетика #характер #воспитание #ученые #поведение
