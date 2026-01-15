Многие люди страдают от аллергии на домашних животных, таких как кошки и собаки. Примерно 40% детей с астмой также имеют аллергические реакции на животных. Но возможно ли, чтобы у животного развилась аллергия на человека?

К сожалению, на данный момент, когда владелец замечает аллергические реакции у своего питомца, ветеринар может лишь рекомендовать постепенно исключать возможные аллергены и наблюдать за состоянием животного. Поэтому однозначно утверждать, может ли человек вызывать аллергическую реакцию у животного, достаточно сложно, однако существует несколько теорий на эту тему.

Дуглас Дебоер, дерматолог из Школы ветеринарной медицины Университета Висконсина, подчеркивает, что если такая аллергия и существует, то она крайне редка. Ученый поясняет, что аллергическая реакция у животного, скорее всего, возникает из-за перхоти человека, аналогично тому, как мы начинаем чихать при контакте с кошками или собаками, ведь наша реакция на животных обычно связана именно с перхотью питомца, то есть мертвыми клетками его кожи.

Элиа Тейт Войно, иммунолог из Вашингтонского университета, отмечает, что тестирование на аллергию у животных представляет собой весьма сложный процесс. Ветеринары даже не проводят его для выявления пищевых аллергий, поэтому неясно, могут ли животные иметь аллергию на человека. Чаще всего врач просто назначает питомцу лекарства для лечения аллергии, не проводя серьезных обследований. Поэтому на уровне популяции трудно определить, сколько животных страдает от аллергий в целом.

Тем не менее, хотя вопрос о наличии аллергии на человека у кошек и собак остается спорным, есть свидетельства того, что домашние животные могут иметь аллергические реакции друг на друга. Хотя это и редкость, имели место случаи, когда кошки, предрасположенные к аллергической астме, проявляли аллергию на собак.