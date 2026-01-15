Эти жужжащие насекомые не только вызывают раздражение, но и могут представлять опасность для здоровья. Если вы попытаетесь их прихлопнуть, это окажется весьма трудной задачей — мухи почти всегда быстрее вас. В чем же заключается их секрет?

Поймать муху — задача не из легких. Это связано не только с отличной реакцией этих насекомых, но и с их модифицированными задними крыльями.

У мух имеется множество адаптаций, которые увеличивают их скорость, маневренность и реакцию, позволяя им уклоняться даже от самых быстрых ударов. Однако одно из этих приспособлений играет ключевую роль в способности мух избегать ударов мухобойки или газеты.

Домашние мухи (Musca domestica) принадлежат к отряду Двукрылых, или настоящих мух. Эти насекомые имеют модифицированные задние крылья, которые трансформировались в крошечные структуры, напоминающие палочки, с небольшой шишкой на конце, называемые жужжальцами. Их вибрации помогают мухам стабилизировать свое тело во время полета, контролируя вращение и корректируя движения крыльев.

Мухи из группы Calyptratae, к которой относятся домашние мухи, также используют жужжальца во время передвижения. До недавнего времени ученые не знали, для чего это необходимо. В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, авторы изучили мух Calyptratae, чтобы выяснить, как колебания жужжалец влияют на скорость их взлета.

С помощью высокоскоростных камер, фиксировавших привязанных и свободных лабораторных мух во время взлета, ученые записали видео с частотой до 3000 кадров в секунду. Результаты показали, что мухи Calyptratae поднимаются в воздух примерно в пять раз быстрее, чем другие виды: на взлет им требуется всего 7 миллисекунд — один взмах крыльев. Ни одна из исследованных мух с жужжальцами не взлетела дольше 14 миллисекунд, в то время как насекомым без этих структур требовалось в среднем 39 миллисекунд для отрыва от земли.

Кроме того, мухи обладают отличным зрением, что позволяет им реагировать на угрозы задолго до их появления. Примерно за 200 миллисекунд до взлета плодовые мухи способны заметить надвигающуюся опасность, чтобы рассчитать момент прыжка и определить направление полета, которое поможет им укрыться в безопасном месте.