Некоторые люди полагают, что кошки вообще не поддаются дрессировке — они слишком независимы для этого. Тем не менее, этих домашних животных можно научить выполнять команды и даже прыгать через обручи — такие трюки кошки демонстрируют в некоторых цирках. Однако на дрессировку кошек действительно уходит значительно больше времени, чем на обучение собак. Неужели причина в том, что кошки по своей природе более свободолюбивы?

Ключевым аспектом в дрессировке животных является их мотивация к выполнению определенных действий. Наилучшим стимулом служит еда, ведь ради пропитания животные в дикой природе готовы приложить максимум усилий. Пища — это необходимый элемент для выживания, поэтому даже домашние питомцы, которые не испытывают нехватки корма, все равно готовы выполнять трюки, чтобы получить больше еды и оставить ее в своем организме «про запас».

В дикой природе собаки и кошки добывают пищу разными способами, и именно в этом кроется причина их различной скорости обучения. У этих животных сильно различаются техники охоты. Собаки могут преследовать добычу на протяжении нескольких километров, пока не истощатся. Поэтому те трюки, которые человек заставляет выполнять пса для получения пищи, не кажутся ему особенно сложными — он привык к охоте, преодолевая множество препятствий и прикладывая много усилий.

Кошки охотятся совершенно иначе. Они стараются максимально беречь свою энергию, чтобы не тратить ее впустую. Именно поэтому домашние кошки спят так много — они не хотят расходовать силы, которые могут понадобиться им в любой момент для спасения от хищников или погони за добычей. Кошки обычно охотятся на мелких животных, таких как мыши или птицы, которые не обеспечивают большого количества энергии. Поэтому питомцы стараются не тратить на охоту больше сил, чем даст им пища — чаще всего они выжидают в укрытии и одним резким движением хватают жертву.

Таким образом, когда вы пытаетесь дрессировать кошку, ее мотивации хватает ненадолго — она просто не видит смысла в продолжении охоты, которая принесет ей так мало еды, но потребует много энергии.