Домашние кошки нередко отказываются от качественного питания в пользу дешёвых кормов, и причина этого кроется вовсе не в пользе продукта. Как рассказала зоопсихолог Светлана Капустина, ключевую роль здесь играют ароматизаторы, которыми щедро насыщены бюджетные варианты кормов.

По словам специалиста, такие добавки делают вкус корма особенно привлекательным для животных и могут вызывать стойкое привыкание. В результате питомец, однажды привыкший к усиленному запаху и вкусу, позже с трудом принимает более дорогие корма, даже если они заметно выигрывают по составу.

Эксперт советует владельцам внимательно изучать информацию на упаковке. В недорогих кормах, как правило, содержится меньше мяса, витаминов и минеральных веществ. Недостаток питательных компонентов компенсируется вкусовыми и ароматическими добавками, которые и формируют у кошек повышенный интерес к такому питанию.

Премиальные корма, напротив, отличаются более сбалансированным составом и лучше усваиваются организмом животного. Однако кошки, привыкшие к искусственным усилителям вкуса, нередко перестают воспринимать натуральные ингредиенты как привлекательные.

Сравнивая ситуацию с человеческим рационом, зоопсихолог отметила, что это похоже на выбор между полезной едой и фастфудом: хотя преимущества здорового питания очевидны, желание съесть что-то яркое и «вкусное» зачастую оказывается сильнее.