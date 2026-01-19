Baltijas balss logotype
Подростковый возраст тираннозавра рекса мог длиться десятилетиями

В мире животных
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подростковый возраст тираннозавра рекса мог длиться десятилетиями

Палеонтологи, изучавшие темпы роста тираннозавра рекса, пришли к выводу, что эти гигантские хищники переживали необычайно длительный «подростковый» период.

После быстрого роста в первые годы жизни скорость увеличения размеров у тираннозавров резко снижалась, и они могли проводить до двух десятилетий в состоянии субвзрослых особей. В это время животные уже достигали значительных размеров — нескольких метров в высоту, — но ещё не обладали массивным черепом и физической силой полностью зрелой особи.

Такая продолжительная фаза, вероятно, играла важную роль в развитии охотничьих навыков, социального поведения и способности выживать в конкурентной среде, прежде чем животные занимали вершину пищевой цепи. Подобная стратегия роста контрастирует с развитием некоторых других крупных динозавров, у которых увеличение размеров происходило более равномерно. Это также помогает объяснить, почему полностью сформировавшиеся, половозрелые особи T. rex были относительно редки и при этом доминировали в своих экосистемах.


#наука #динозавры #охота #палеонтология #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

