Бонобо — единственные приматы, которые не убивают себе подобных

В мире животных
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бонобо — единственные приматы, которые не убивают себе подобных

Новое исследование, проведённое учёными из Университета Киото, подтверждает, что бонобо (карликовые шимпанзе) являются единственными известными приматами, у которых никогда не было зафиксировано внутривидового убийства.

Интересно, что эксперименты с проигрыванием записей голосов незнакомых групп показали: бонобо, как и другие приматы, демонстрируют «эффект общего врага» — они распознают угрозу извне и в ответ сплачиваются. Однако, в отличие от шимпанзе или людей, которые в такой ситуации часто проявляют рост агрессии, бонобо реагируют усилением социальных связей — например, взаимным грумингом.

Это открытие указывает на то, что предок всех человекообразных обезьян, живший 5–6 миллионов лет назад, мог сталкиваться с межгрупповыми конфликтами, однако у бонобо эволюция пошла по уникальному пути, сделав ставку на социальную кооперацию и снижение насилия.

Таким образом, бонобо представляют собой альтернативную эволюционную модель, демонстрируя, что даже глубоко укоренённый инстинкт, связанный с конфликтом, не является неизбежным фатумом для вида.

