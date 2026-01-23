Учёные обнаружили удивительный парадокс в организме гренландских полярных акул — одних из самых долгоживущих позвоночных на Земле.

Эти глубоководные хищники, возраст которых может достигать 400–500 лет, практически поголовно страдают от серьёзного сердечного заболевания. У подавляющего большинства особей при вскрытии выявляется воспаление сердечной мышцы — миокардит, вызванный заражением паразитическими круглыми червями.

Несмотря на хроническое и, на первый взгляд, изнуряющее состояние, акулы продолжают нормально расти, охотиться и доживать до рекордных для позвоночных возрастов.

Исследователи полагают, что разгадка кроется в крайне медленном метаболизме и холодной среде обитания, которые сводят к минимуму нагрузку на сердце. Дополнительно рассматривается версия о существовании уникальных клеточных адаптаций, позволяющих организму функционировать даже при повреждённом жизненно важном органе.

Изучение этого феномена может дать ключи к пониманию устойчивости живых систем к хроническим заболеваниям и механизмов экстремального долголетия.