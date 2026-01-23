Baltijas balss logotype
Как гренландские акулы живут до 500 лет с серьёзной болезнью сердца

В мире животных
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как гренландские акулы живут до 500 лет с серьёзной болезнью сердца

Учёные обнаружили удивительный парадокс в организме гренландских полярных акул — одних из самых долгоживущих позвоночных на Земле.

Эти глубоководные хищники, возраст которых может достигать 400–500 лет, практически поголовно страдают от серьёзного сердечного заболевания. У подавляющего большинства особей при вскрытии выявляется воспаление сердечной мышцы — миокардит, вызванный заражением паразитическими круглыми червями.

Несмотря на хроническое и, на первый взгляд, изнуряющее состояние, акулы продолжают нормально расти, охотиться и доживать до рекордных для позвоночных возрастов.

Исследователи полагают, что разгадка кроется в крайне медленном метаболизме и холодной среде обитания, которые сводят к минимуму нагрузку на сердце. Дополнительно рассматривается версия о существовании уникальных клеточных адаптаций, позволяющих организму функционировать даже при повреждённом жизненно важном органе.

Изучение этого феномена может дать ключи к пониманию устойчивости живых систем к хроническим заболеваниям и механизмов экстремального долголетия.

#медицина #биология #акулы #исследования #долгожители #метаболизм
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

