Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Океанологи требуют спасти уникальных «пожирателей костей» 0 166

В мире животных
Дата публикации: 24.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эти океанские червячки, они такие милые.

Эти океанские червячки, они такие милые.

Десятилетние исследования у побережья Канады показали пугающую картину.

На океанском дне среди массивных скелетов китов исчезают удивительные существа – костяные черви Osedax. Эти организмы, открытые в начале XXI века, являются падальщиками. Но теперь ученые все реже находят их следы, и это тревожный сигнал для всей экосистемы, пишет портал Popular Science.

Безо рта, но не без аппетита

Удивительность этих созданий в их биологии. У них нет ни рта, ни кишечника. Вместо этого они запускают свои корневидные отростки в костную ткань, растворяя ее с помощью кислоты. Поглощенные питательные вещества перерабатывают симбиотические бактерии, живущие в теле червя. Для науки пока загадка, как конкретно происходит этот обмен.

Пустые скелеты

Десятилетние исследования у побережья Канады показали пугающую картину. На костях горбатых китов в каньоне Баркли не оказалось ни одного такого червя. Ученые считают, что это не случайность, а системный сбой. Эксперты связывают исчезновение с расширением подводных «мертвых зон» – областей с пониженным содержанием кислорода. Через такие участки проходят миграционные пути китов. Трупы животных, опускаясь на дно, больше не становятся центрами жизни червей-зомби.

Экологическая цепь под угрозой

Исчезновение этих «пожирателей костей» грозит серьезными последствиями. Китовые останки – это оазисы в глубоководной пустыне, трамплины для расселения сотен видов. Личинки Osedax, путешествуя на гигантские расстояния, заселяли новые территории. Если эта связь прервется, пострадает биоразнообразие на огромных площадях. Под угрозой окажутся и другие важные виды, например древоточцы Xylophaga, также чувствительные к нехватке кислорода.

Полезно знать

Оседаксы – яркий пример эволюционной адаптации. Они настолько специализировались на растворении костей, что утратили классическую пищеварительную систему.

Читайте нас также:
#экология #океан #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Попугай с британским акцентом пропал, а вернулся через четыре года, говоря по-испански
Изображение к статье: Кокосовый осьминог: интеллектуал и мастер обмана
Изображение к статье: Некоторые мыши рискуют жизнью ради более качественной пищи
Изображение к статье: В США кот устроил пожар на кухне и едва не сгорел сам: об этой опасности нужно помнить всем хозяевам животных

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему собаки обычно не понимают, на что им показывают?
В мире животных
Изображение к статье: Lada Azimut - это просто красиво. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Выглядели почти как друзья»: Axios о взаимодействии Украины и РФ на переговорах
В мире
Изображение к статье: России опять повезло. Политолог комментирует
В мире
Изображение к статье: Чемпионат Испании. «Реал» благодаря дублю Мбаппе на выезде обыграл «Вильярреал»
Спорт
Изображение к статье: Почему во Франции наступил яичный голод Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему собаки обычно не понимают, на что им показывают?
В мире животных
Изображение к статье: Lada Azimut - это просто красиво. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Выглядели почти как друзья»: Axios о взаимодействии Украины и РФ на переговорах
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео