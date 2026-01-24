На океанском дне среди массивных скелетов китов исчезают удивительные существа – костяные черви Osedax. Эти организмы, открытые в начале XXI века, являются падальщиками. Но теперь ученые все реже находят их следы, и это тревожный сигнал для всей экосистемы, пишет портал Popular Science.

Безо рта, но не без аппетита

Удивительность этих созданий в их биологии. У них нет ни рта, ни кишечника. Вместо этого они запускают свои корневидные отростки в костную ткань, растворяя ее с помощью кислоты. Поглощенные питательные вещества перерабатывают симбиотические бактерии, живущие в теле червя. Для науки пока загадка, как конкретно происходит этот обмен.

Пустые скелеты

Десятилетние исследования у побережья Канады показали пугающую картину. На костях горбатых китов в каньоне Баркли не оказалось ни одного такого червя. Ученые считают, что это не случайность, а системный сбой. Эксперты связывают исчезновение с расширением подводных «мертвых зон» – областей с пониженным содержанием кислорода. Через такие участки проходят миграционные пути китов. Трупы животных, опускаясь на дно, больше не становятся центрами жизни червей-зомби.

Экологическая цепь под угрозой

Исчезновение этих «пожирателей костей» грозит серьезными последствиями. Китовые останки – это оазисы в глубоководной пустыне, трамплины для расселения сотен видов. Личинки Osedax, путешествуя на гигантские расстояния, заселяли новые территории. Если эта связь прервется, пострадает биоразнообразие на огромных площадях. Под угрозой окажутся и другие важные виды, например древоточцы Xylophaga, также чувствительные к нехватке кислорода.

Полезно знать

Оседаксы – яркий пример эволюционной адаптации. Они настолько специализировались на растворении костей, что утратили классическую пищеварительную систему.