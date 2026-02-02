Научные данные однозначно указывают на Индию как на страну с самой многочисленной популяцией диких тигров в мире.

Согласно последней национальной переписи, в Индии обитает около 3682 тигров, что составляет примерно три четверти от их глобальной численности. Этот впечатляющий результат стал следствием масштабных природоохранных мероприятий, включая создание национальных парков, защиту от браконьерства и долгосрочные программы, подобные тем, что реализуются в национальном парке Джима Корбетта. Популяция тигров в Индии не только стабильна, но и демонстрирует признаки роста за счёт успешного размножения и выживания тигрят.

На втором месте в мировом рейтинге находится Россия, где в лесах Дальнего Востока обитает около 750 амурских тигров. Эта популяция, восстановленная благодаря строгим мерам охраны, считается одной из самых стабильных за пределами Южной Азии.

Далее следуют Индонезия (на Суматре осталось менее 400 суматранских тигров), Непал (355), Таиланд (179–223), Малайзия (менее 150) и Бутан (131).

В таких странах, как Камбоджа, Лаос и Вьетнам, жизнеспособные популяции тигров практически исчезли из-за браконьерства и разрушения среды обитания.

Будущее вида по-прежнему зависит от международного сотрудничества, расширения охраняемых территорий и эффективной борьбы с незаконной охотой.