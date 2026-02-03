Baltijas balss logotype
Сотрудники зоопарка нашли необычный способ поддержать одинокую альпаку 0 195

В мире животных
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сотрудники зоопарка нашли необычный способ поддержать одинокую альпаку

В зоопарке графства Корнуолл в Великобритании сотрудники нашли необычное решение, чтобы помочь 18-летней альпаке по кличке Джованни, оставшейся без сородичей.

Ранее животное жило вместе с двумя другими альпаками, однако после их смерти Джованни оказался в полном одиночестве, которое, по словам работников, он переносил крайне тяжело.

Как рассказал операционный директор зоопарка Г. Заммита, состояние альпаки вызывало серьёзное беспокойство, и животному потребовался особый уход. Сотрудники опасались, что длительное одиночество может негативно сказаться на его здоровье и общем состоянии.

В поисках выхода работники зоопарка решили установить в вольере зеркала. Предполагалось, что отражения создадут у Джованни ощущение присутствия других альпак. Чтобы реализовать идею, сотрудники обратились к неравнодушным людям с просьбой пожертвовать зеркала. На призыв откликнулись многие, и эксперимент дал результат: альпака стала спокойнее и смогла справиться с негативными эмоциями. Об этом сообщила BBC.

При этом в зоопарке подчёркивают, что такой способ поддержки носит временный характер. Один из постоянных посетителей уже пообещал передать учреждению двух своих альпак. После проведения необходимых анализов и карантина новых животных планируют подселить к Джованни, чтобы у него появились настоящие соседи.

Читайте нас также:
#благотворительность #животные #зоопарк #Великобритания #поддержка #одиночество
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

