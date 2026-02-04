Baltijas balss logotype
Привет, слон! Способы приветствия у слонов очаровали ученых

В мире животных
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Привет, слон! Способы приветствия у слонов очаровали ученых

Чтобы приветствовать собратьев, слоны хлопают ушами и издают характерные звуки, и это говорит о целенаправленной коммуникации.

Исследования показали, что эти животные приспосабливают приветственные ритуалы с учетом действий остальных особей. Когда одному слону уже удалось привлечь внимание другого, он предпочтет воспользоваться визуальными жестами, а если нет — прикосновениями.

Ведущий автор исследования Веста Элеутери отметила, что ранее исследователи сосредотачивались на звуках и запахах отдельно, не учитывая взаимодействие различных ощущений.

Команда Элеутери отслеживала визуальные жесты, такие как хлопанье ушами и движения хоботом, наряду с вокализациями и прикосновениями. Они обнаружили, что низкие гулкие звуки часто сопровождали хлопанье ушами, указывая на желание слонов общаться.

Слоны приветствуют только тех, кого знают и любят, что делает их коммуникацию уникальной. Это исследование открывает новые горизонты в понимании мультимодального общения у животных и подчеркивает важность социальных отношений в их жизни.

#животные #наука #слоны #исследования
Редакция BB.LV
