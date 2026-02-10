У меня есть попугай. Я прочитал, что ему требуется обрезка клюва. Действительно ли это необходимо?

«Подрезка клюва является важной процедурой, - говорит ветеринар скорой помощи Вячеслав РУСЯЕВ. - Если игнорировать эту процедуру, у птицы могут возникнуть трудности с поеданием пищи, что приведет к недостатку витаминов и минералов. Кроме того, длинный клюв затрудняет речь говорящего попугая, он не сможет чирикать и издавать разнообразные звуки. Также пернатый не сможет качественно ухаживать за своими перьями.

Клюв может отрастать не только по естественным причинам. Его активный рост может быть вызван различными грибковыми заболеваниями, несбалансированным питанием или избытком кальция в организме. Определить необходимость укорочения клюва можно по его внешнему виду (он начинает скручиваться и напоминать крюк) или по отказу питомца от еды.

Рекомендуется обращаться к ветеринару для проведения этой процедуры».