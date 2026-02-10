Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Нужно ли подрезать клюв попугаю? 0 113

В мире животных
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нужно ли подрезать клюв попугаю?

У меня есть попугай. Я прочитал, что ему требуется обрезка клюва. Действительно ли это необходимо?

 

«Подрезка клюва является важной процедурой, - говорит ветеринар скорой помощи Вячеслав РУСЯЕВ. - Если игнорировать эту процедуру, у птицы могут возникнуть трудности с поеданием пищи, что приведет к недостатку витаминов и минералов. Кроме того, длинный клюв затрудняет речь говорящего попугая, он не сможет чирикать и издавать разнообразные звуки. Также пернатый не сможет качественно ухаживать за своими перьями.

Клюв может отрастать не только по естественным причинам. Его активный рост может быть вызван различными грибковыми заболеваниями, несбалансированным питанием или избытком кальция в организме. Определить необходимость укорочения клюва можно по его внешнему виду (он начинает скручиваться и напоминать крюк) или по отказу питомца от еды.

Рекомендуется обращаться к ветеринару для проведения этой процедуры».

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему у кошек наблюдаются залысины на ушах?
Изображение к статье: Розовый слон: познакомьтесь с самым необычным детенышем Африки
Изображение к статье: Почему некоторые кошки не мурлыкают
Изображение к статье: Тайна природы: почему обезьяны не становятся людьми

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео