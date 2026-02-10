Baltijas balss logotype
Почему в Исландии отсутствуют комары 0 128

В мире животных
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему в Исландии отсутствуют комары

В Исландии, расположенной в северной части Атлантического океана, действительно нет комаров. Существует две основные теории, объясняющие это явление.

 

В соседних странах, таких как Гренландия, Шотландия и Дания, комары всегда были и остаются, что делает отсутствие этих насекомых в Исландии предметом интереса для многих ученых.

По мнению специалистов, наиболее вероятная причина отсутствия комаров в Исландии заключается в океаническом климате острова, который не позволяет им выживать. Как сообщает The New York Times в своем отчете 2016 года: «Когда комары откладывают яйца в холодную погоду, личинки появляются с оттепелью, что позволяет им размножаться. Однако в Исландии обычно происходит три крупных замораживания и оттаивания в год, что создает условия, слишком нестабильные для выживания насекомых».

Существует и другая теория, согласно которой химический состав воды, почвы и экосистемы Исландии не подходит для жизни комаров. Это объяснение кажется более вероятным, так как со временем комары могли быть занесены в Исландию как случайно, так и намеренно, и адаптироваться к местному климату. В настоящее время единственный комар в стране хранится в лаборатории Исландского института естественной истории. Этот образец был пойман в 1980-х годах биологом Гилси Маром Гисласоном в кабине исландского самолета и сейчас находится в спиртовом растворе.

Тем не менее, это не означает, что Исландия навсегда останется без комаров. С учетом глобального потепления и изменения климата, условия на острове могут измениться.

