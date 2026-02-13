Baltijas balss logotype
Что произойдет, если… побрить гусеницу? Ученые провели эксперименты 0 212

В мире животных
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что произойдет, если… побрить гусеницу? Ученые провели эксперименты

Даже лишённые привычных органов чувств гусеницы способны ориентироваться в опасной среде — и делают это весьма необычным способом. Исследования показали, что слух у личинок бабочек связан не с ушами, а с тонкими волосками, покрывающими тело.

Поводом для экспериментов стало неожиданное наблюдение: при резком звуке гусеницы подпрыгивали, словно реагируя на испуг. Чтобы понять, что именно они воспринимают — колебания поверхности или звук в воздухе, — биологи провели серию опытов в безэховой камере Бингемтонского университета. Там исключили посторонние отражения и смогли точно разделить вибрации и звуковые волны.

Выяснилось, что для гусениц именно звук несёт больше информации, хотя механические колебания они тоже улавливают. При этом у личинок нет ушей в привычном смысле. Их роль выполняют чувствительные волоски на груди и брюшке, которые реагируют на колебания воздуха.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи удалили часть волосков у подопытных гусениц. После такой процедуры реакция на звук заметно ослабла: личинки стали хуже различать акустические сигналы.

Учёные предполагают, что такая система слуха сформировалась как защита от хищников. В частности, ос, которые охотятся на гусениц и издают звуки в диапазоне 100–200 герц. Улавливая эти частоты волосками, личинка распознаёт приближение опасности и пытается спрятаться.

#наука #биология #ученые
Видео