Многие представления о медведях формируются на основе детских книг. Косолапый сладкоежка, который спит всю зиму — вот как мы воспринимаем это мощное животное. Но задумывались ли вы, как медведи переносят спячку? Просыпаются ли они от звуков? И как обстоит дело с туалетом?

Даже человек может встать посреди ночи, чтобы сходить в туалет! Неужели медведи могут терпеть месяцами...

Зимняя спячка у медведей обычно продолжается около шести месяцев, и за этот период многие виды, такие как черный медведь (Ursus americanus), способны снижать частоту сердечных сокращений с 55 ударов в минуту до всего лишь 9! Метаболизм также замедляется на 53%. Организм как будто впадает в состояние покоя, и медведю совсем не хочется в туалет... но почему так происходит?

Чтобы понять, что происходит в организме медведя, необходимо разобраться в понятии «спячка». Гибернация — это период замедления жизненных процессов у животных в условиях нехватки пищи. В это время скорость кровообращения и обмена веществ значительно снижается. Тем не менее, во время спячки медведи поддерживают высокую температуру тела, что позволяет им вынашивать детенышей и оставаться настороже в случае опасности.

Некоторые исследователи утверждают, что медведи, по сути, не впадают в гибернацию, а скорее в спячку, что означает, что животное просто много спит. Но если оно легко может быть разбудить, почему же тогда медведи не ходят в туалет?

Спячка зимой наблюдается не только у медведей! Эта интересная особенность также встречается у сурков, сплюшек, леммингов и некоторых видов ежей. В тропических регионах определенные виды летучих мышей впадают в спячку летом, чтобы экономить воду и ресурсы.

Ответ на этот вопрос биологи получили давно, когда исследовали странные массы в кишечнике медведя. Изначально считалось, что особая диета перед спячкой создает в организме животного «пробку» из трудно перевариваемого материала, которая блокирует движение фекалий до весны. Однако последующие исследования показали, что эта «пробка» формируется из самих экскрементов!

Но почему в кишечнике животного, которое долго не ест, продолжают накапливаться отходы? Дело в том, что в берлоге медведь продолжает ухаживать за собой, поедая волосы и некоторые растительные материалы, находящиеся в его жилище. Из этого всего и образуется будущая пробка.