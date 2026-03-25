Уникальность женского долголетия после завершения репродуктивного периода можно считать выдающейся особенностью. На сегодняшний день, помимо людей, известно всего пять видов, самки которых переживают менопаузу и продолжают жить еще много лет, помогая воспитывать внуков. Все эти виды относятся к парвотряду зубатых китов: менопауза наблюдается у самок нарвалов, белух, косаток, малых косаток и короткоплавниковых гринд (дельфинов).

Как выяснили исследователи из Эксетерского университета (Великобритания), чья работа была опубликована в журнале Nature, самки всех перечисленных видов живут в среднем на 40 лет дольше самок других зубатых китов, у которых менопауза отсутствует.

Ученые предполагают, что именно утрата репродуктивной способности позволяет самкам наслаждаться этими «бонусными» 40 годами. Аналогичный феномен наблюдается у женщин, которые живут примерно на столько же дольше самок шимпанзе, сохраняющих фертильность до самой смерти.

Авторы исследования считают, что их результаты подтверждают эволюционные преимущества менопаузы, которая независимо развилась и закрепилась как у людей, так и у некоторых зубатых китов. Многочисленные наблюдения показывают, что пожилые самки косаток и других видов после наступления менопаузы играют ключевую роль в выживании своих стай: они становятся мудрыми лидерами и помогают молодым самкам заботиться о потомстве. Подобную роль в человеческом обществе выполняют бабушки, которые заботятся о внуках и передают свой жизненный опыт дочерям и невесткам.