Менопауза позволяет женщинам наслаждаться дополнительными 40 годами активной жизни.
Уникальность женского долголетия после завершения репродуктивного периода можно считать выдающейся особенностью. На сегодняшний день, помимо людей, известно всего пять видов, самки которых переживают менопаузу и продолжают жить еще много лет, помогая воспитывать внуков. Все эти виды относятся к парвотряду зубатых китов: менопауза наблюдается у самок нарвалов, белух, косаток, малых косаток и короткоплавниковых гринд (дельфинов).
Как выяснили исследователи из Эксетерского университета (Великобритания), чья работа была опубликована в журнале Nature, самки всех перечисленных видов живут в среднем на 40 лет дольше самок других зубатых китов, у которых менопауза отсутствует.
Ученые предполагают, что именно утрата репродуктивной способности позволяет самкам наслаждаться этими «бонусными» 40 годами. Аналогичный феномен наблюдается у женщин, которые живут примерно на столько же дольше самок шимпанзе, сохраняющих фертильность до самой смерти.
Авторы исследования считают, что их результаты подтверждают эволюционные преимущества менопаузы, которая независимо развилась и закрепилась как у людей, так и у некоторых зубатых китов. Многочисленные наблюдения показывают, что пожилые самки косаток и других видов после наступления менопаузы играют ключевую роль в выживании своих стай: они становятся мудрыми лидерами и помогают молодым самкам заботиться о потомстве. Подобную роль в человеческом обществе выполняют бабушки, которые заботятся о внуках и передают свой жизненный опыт дочерям и невесткам.
