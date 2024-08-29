В WSJ подтвердили крушение первого F-16 на Украине

По предварительным данным, истребитель F-16 в Украине не был сбит огнем РФ, пишет газета The Wall Street Journal. Официального подтверждения крушения самолета пока нет.

Ранее портал bb.lv сообщал о гибели первого пилота из числа обученных пилотированию F-16.

Многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения F-16, ранее переданный Украине, потерпел крушение - вероятнее всего, в результате ошибки пилота. Об этом в четверг, 29 августа, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

"По предварительным данным, истребитель не был сбит вражеским огнем, хотя инцидент и произошел во время массированного ракетного обстрела" Россией 26 августа, отметил собеседник издания.

Reuters: Речь может идти как об ошибке пилота, так и о технической неисправности

В свою очередь агентство Reuters передало со ссылкой на представителя оборонного ведомства США, что причины происшествия выясняются - речь может идти как об ошибке пилота, так и о технической неисправности. В Воздушных силах Украины агентству не ответили на запрос о комментарии.

Украинская сторона официально не подтверждала факт катастрофы истребителя, отмечает "Европейская правда".

Как сообщило лояльное Кремлю онлайн-издание Gazeta.ru, депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук писал о гибели подполковника Вооруженных сил Украины Алексея Меся, однако позднее удалил пост. В Telegram-канале "Военный Осведомитель" размещен скриншот, как утверждается, поста Полищука. В записи говорится, что Алексей Сергеевич Месь 1993 года рождения, проходивший службу по контракту, погиб 26 августа. По данным Gazeta.ru, Месь прошел подготовку для полетов на F-16.

Официально украинская сторона не связывала его гибель с крушением, о котором пишет The Wall Street Journal.

Зеленский - об использовании F-16

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 26 августа сообщил, что Украина готовится использовать против России поставленные Западом истребители F-16.

"Сегодня начал день с отдельного длительного разговора с главкомом (ВСУ Александром. - Ред.) Сырским: и по отражению этого ракетного удара - подробно, и по нашему ответу России - мы готовим, и по применению F-16, и по операции в Курской области - продолжаем наши действия в определенных районах именно так, как Украине нужно", - отметил Зеленский.

Ночью и утром 26 августа ВС РФ выпустили по Украине 236 ракет и ударных дронов, из которых 102 ракеты и 99 ударных БПЛА были сбиты - такие цифры привел в Telegram-канале командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Как напомнила The Wall Street Journal, Киев недавно получил шесть самолетов для усиления борьбы с Россией, поставки стали ключевым символом поддержки со стороны Соединенных Штатов.

В свою очередь командующий вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхайм в интервью национальной радиовещательной корпорации NOS 29 августа заявил, что Украина может применять полученные от Нидерландов истребители F-16 над территорией России.

В общей сложности Нидерланды пообещали передать Украине 24 истребителя F-16. Эйхельсхайм не сказал, сколько из них уже задействовано.