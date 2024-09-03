Путин покинул Монголию. Власти этой страны не стали его арестовывать

Это был первый визит российского президента в страну, признавшую юрисдикцию Международного уголовного суда, который весной 2023 года выдал ордер на его арест.

Власти Монголии не стали задерживать российского лидера вопреки своим обязательствам перед МУС.

Правительство Монголии официально объясняло отказ арестовать Путина экономическими соображениями: страна, которая импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии, не хочет портить отношения с Россией.