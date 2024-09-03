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Путин покинул Монголию. Власти этой страны не стали его арестовывать 1

В мире
Дата публикации: 03.09.2024
Meduza.io
Путин покинул Монголию. Власти этой страны не стали его арестовывать
ФОТО: Global Look Press

Визит Владимира Путина в Монголию завершился, сообщает "Медуза".

Это был первый визит российского президента в страну, признавшую юрисдикцию Международного уголовного суда, который весной 2023 года выдал ордер на его арест.

Власти Монголии не стали задерживать российского лидера вопреки своим обязательствам перед МУС.

Правительство Монголии официально объясняло отказ арестовать Путина экономическими соображениями: страна, которая импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии, не хочет портить отношения с Россией.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    3-го сентября

    Этот международный уголовный суд признают только американские подстилки, причем само США этому суду не подсудно. Так что верить в то, что Путина там арестуют могли только очень наивные люди

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