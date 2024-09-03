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Стало известно об участии Ротшильдов в переговорах о госдолге Украины 1

В мире
Дата публикации: 03.09.2024
BB.LV
Стало известно об участии Ротшильдов в переговорах о госдолге Украины
ФОТО: Global Look Press

Reuters: достичь соглашения с частными кредиторами Украине помогли Ротшильды.

Представители дома Ротшильдов приняли активное участие в переговорах Киева и частных кредиторов по реструктуризации государственного долга, именно их действия позволили сторонам прийти к соглашению. Об этом со ссылкой на пять источников из числа инвесторов и властей Украины пишет Reuters.

Первые контакты по вопросу начались в июне, но уже через несколько недель остановились. Крупнейшие держатели облигаций и представители украинского правительства не смогли найти общий язык. Первые жаловались, что Киев хочет списать куда больше, чем 20 процентов, хотя это предложение в соответствии с мораторием 2022 года считалось последним.

Однако затем Ротшильды организовывали личные встречи представителей обеих сторон в Париже. В середине июля в столицу Франции прибыли представители ведущих мировых компаний по управлению активами, их консультанты, а также уполномоченный по вопросам управления госдолгом Украины Юрий Буца и представители консультирующей страну компании White & Case.

Переговоры проходили в нескольких конференц-залах и переговорных комнатах. Они продолжались более 48 часов, в течение которых участники почти не спали и смогли прийти к компромиссу.

Украина избежала привязки выплат к ВВП через дорогостоящие ВВП-варранты, как произошло в 2015 году, а предложила более простые облигации, соотносящиеся с ростом экономики. Вместе с тем она согласилась предоставить мгновенные купонные выплаты, как хотели кредиторы. Итоговый текст соглашения поддержали 97 процентов держателей госбумаг.

Киев начал процесс реструктуризации внешних долговых обязательств на общую сумму 19,7 миллиарда долларов 9 августа. Позднее правительство утвердило постановление о прекращении выплат иностранным заемщикам по отдельным кредитам и еврооблигациям, а также обязательств по ВВП-варрантам.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    3-го сентября

    Неужели хохлы и Ротшильдов кинули? Вот была бы хохма

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