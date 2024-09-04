Грету Тунберг задержали на антиизраильской акции в Копенгагене

Экоактивистку Грету Тунберг задержали во время акции против сотрудничества с университетами Израиля у Копенгагенского университета.

В соцсети Тунберг опубликовала видео с места демонстрации. Участники акции, движение "Студенты против оккупации", заняли здание музея университета. Экоактивистка указала, что полиция Копенгагена разгоняет митингующих.

Как пишет Ekstra Bladet, правоохранители вывели из университетского здания несколько человек в наручниках. По данным издания, Тунберг была в числе задержанных.