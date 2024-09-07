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Ким Чен Ын казнил 30 чиновников за гибель людей во время наводнений 2

В мире
Дата публикации: 07.09.2024
BB.LV
Ким Чен Ын казнил 30 чиновников за гибель людей во время наводнений
ФОТО: Global Look Press

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал казнить до 30 чиновников, обвинив их в неспособности предотвратить массовые наводнения и оползни, которые этим летом привели к гибели около 4000 человек, сообщают южнокорейские СМИ.

В Северной Корее казнили от 20 до 30 чиновников, на которых возложили ответственность за последствия разрушительного наводнения, произошедшего в конце июля, сообщил телеканал TV Chosun со ссылкой на чиновника из Южной Кореи.

По словам неназванного собеседника, чиновников казнили за «неспособность предотвратить ущерб» от наводнений.

Чиновник из Северной Кореи сказал телеканалу TV Chosun, что 20-30 северокорейских руководителей были обвинены в коррупции и невыполнении служебных обязанностей и приговорены к смертной казни. Они были одновременно казнены в прошлом месяце», — сообщил он журналистам.

Ранее Центральное информационное агентство Кореи сообщало, что Ким распорядился строго наказать чиновников после того, как в июле в провинции Чаган произошли разрушительные наводнения, которые привели к гибели около 4000 человек и переселению более 15 000 человек.

Казненные чиновники не были публично идентифицированы, однако в отчете отмечается, что Кан Бон-хун, который с 2019 года занимал должность секретаря партийного комитета провинции Чаган, был одним из руководителей, снятых Кимом с должности на экстренном совещании во время кризиса.

В прошлом месяце лидер Северной Кореи посетил затопленные районы и встретился с жителями, оценив, что на восстановление районов потребуется несколько месяцев.

Посвященный КНДР портал NK News пишет со ссылкой на пресс-службу Национальной разведывательной службы (NIS) Южной Кореи, что Сеул «внимательно следит» за ситуацией с предполагаемыми казнями.

Как сообщают СМИ, в Северной Корее проводится много публичных казней. По данным Korea Times, до пандемии COVID-19 в стране проводилось в среднем 10 публичных казней в год. Сообщается, что в последние годы этот показатель в несколько раз вырос.

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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    8-го сентября

    Интересно, а у Кима десятую часть ВВП страны могут министры украсть и получить политическую ответственность, или купить стоившие БТРы в Англии 1 млн, за 100 млн. А кстати, где они , уже хохлам их отдали? Может кого то из министров пора уже к стеночке прислонить, гладишь и с ответственностью по лучше будет.

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  • Rēgu Bruņinieks
    Rēgu Bruņinieks
    8-го сентября

    Тот самый Мюнхгаузен, этот Ким.

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