"Вы за войну либо с этой стороны, либо с той стороны. А я — за мир", - заявила режиссерка Трофимова.

Скандал вокруг документальной картины «Русские на войне» режиссера Анастасии Трофимовой продолжился в Торонто: там руководство международного кинофестиваля TIFF приняло решение «отложить» сеансы. Причина — угроза проведению фестиваля и «общественной безопасности». При этом администрация TIFF настаивает, что фильм должен быть показан публике и заслужил свое место в программе.

О каких именно угрозах идет речь, не сообщается. Ранее на сайте украинского сообщества в Торонто объявили, что проведут акцию протеста перед первым открытым для публики показом фильма.

При этом в TIFF заявили, что не отказываются от показа фильма в Торонто, выступают за защиту права на «авторское самовыражение» и протестуют против цензуры.

Призывы к организаторам фестиваля в Торонто отменить показ «Русских на войне» звучали после того, как мировая премьера ленты состоялась в Венеции. Часть критиков заметила в фильме режиссера Анастасии Трофимовой, которая родилась в Москве, но училась в Торонто и Амстердаме, российскую пропаганду.

Сама Трофимова, которая провела больше полугода с российскими военными, утверждает, что не получала разрешение на съемки от Министерства обороны, а фильм называет «антивоенным». Кроме того, фильм был снят в том числе на канадские деньги — медиафонд страны выделил на его производство 340 000 канадских долларов или порядка 227 тысяч евро.

"Обычно журналистов упрекали в том, что они очеловечивают россиян. Но я не очень понимаю — а что, надо расчеловечивать? Чтобы опять повторилось «Радио тысячи холмов»? Всё это приводит к продолжающейся войне и к ещё худшим последствиям. Мне кажется, что сейчас нельзя выбирать какую-то сторону. Если вы выбираете сторону, вы за войну. Вы за войну либо с этой стороны, либо с той стороны. А я — за мир. И мне бы хотелось, чтобы мы видели друг в друге людей", — отмечает Трофимова в интервью изданию "Люди Байкала".