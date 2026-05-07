Бывший президент Франции Николя Саркози условно-досрочно освобожден по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года, пишет DW. Как сообщила в среду, 6 мая, медиакомпания RTL со ссылкой на источники, суд удовлетворил просьбу 71-летнего Саркози смягчить условия его наказания в связи с возрастом. Решение вступит в силу 7 мая.

Речь идет о решении по делу PR-агентства Bygmalion, обслуживавшего избирательную кампанию Саркози в 2012 году. Суд постановил, что партия политика получила от Bygmalion более 18 млн евро, которые затем не были учтены в качестве официальных расходов, и приговорил Саркози к году тюрьмы.

Вскоре срок приговора сократили до полугода с возможностью заменить лишение свободы ношением электронного браслета. Как отмечает RTL, теперь политик не будет носить браслет.

Cаркози признан виновным еще по двум уголовным делам

Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год и стал первым бывшим главой государства, который получил реальный тюремный срок.

Помимо приговора по делу PR-агентства Bygmalion, в марте 2021 года политика признали виновным в коррупции и подкупе сотрудника Кассационного суда Франции. Тогда Саркози получил год лишения свободы и еще два года условно, но реальный срок заменили на частичный домашний арест и ношение электронного браслета.

В сентябре 2025 года Николя Саркози признали виновным в преступном сговоре в рамках дела о финансировании его избирательной кампании ливийским правительством Муаммара Каддафи в 2005-2007 годах.

В качестве наказания суд назначил ему пять лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора. В октябре 2025 года Николя Саркози провел в тюрьме 20 дней и был отпущен под судебный надзор. В настоящее время суд рассматривает апелляцию по этому делу.