Венгрия вернула Украине изъятые в марте этого года миллионы долларов и золото. Это важный шаг в двусторонних отношениях стран.

Будапешт полностью вернул Киеву средства и ценности, конфискованные весной при задержании семерых украинских инкассаторов. Об этом 6 мая объявил президент Украины Владимир Зеленский, назвав произошедшее «важным шагом» в двусторонних отношениях.

«Сегодня были возвращены средства и ценности Ощадбанка, захваченные венгерскими спецслужбами в марте этого года», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина в приоритетном порядке добилась освобождения задержанных инкассаторов, тогда как возврат изъятых денег и золота потребовал большего времени. Глава государства поблагодарил венгерскую сторону за «конструктив и цивилизованный шаг».