Нечасто рижане бывают в этом северном городке – но его финансово-экономическая ситуация весьма парадоксальным образом выглядит микромоделью той, в которой находится большинство провинции ЛР.

В 2025 году самоуправление Валкского края продемонстрировало наибольшее снижение – на 16,3% – коэффициента удельного веса подоходного налога с населения. Последнее также имеет тенденцию к сокращению – более чем на полтора процента в год.

Министерство финансов выпустило для сегодняшнего заседания правительства специальное информационное сообщение по Валке – отметив, впрочем, что край отнюдь не является аутсайдером, ведь у 11 самоуправлений ЛР состояние еще хуже. Но все, как говорят, познается в сравнении!

Пограничное состояние

Эстонская сторона бывшего городка Лифляндии, поделенного между свободолюбивыми республиками в начале 1920-х годов, исторически живет получше. Валга обычно характеризуется более высоким уровнем зарплат и лучшим финансовым состоянием бюджета по сравнению с латвийской Валкой.

Латвийские жители часто предпочитают работать в Эстонии, где выше минимальная заработная плата (946 евро против 780 евро). Латвийская Валка стала центром «алкотуризма», особенно для жителей Эстонии и Финляндии, из-за более низких акцизов на алкоголь в Латвии. При этом эстонская Валга предлагает более широкий спектр торговых центров и часто более низкие цены на продукты питания. Валка испытывает финансовые трудности, в том числе из-за того, что латвийцы, зарегистрированные в Эстонии, платят налоги в эстонский бюджет, что лишает латвийский город налоговых поступлений.

В эстонском городе отмечается лучшее состояние социальной инфраструктуры, например, больницы, где модернизировано оборудование. Из-за разницы в законодательствах (например, во время пандемии Covid-19) ограничения на работу салонов красоты, услуг и торговли часто различались, создавая неравные условия для бизнеса. Несмотря на различия, города функционируют как общая территория. Жители активно перемещаются между двумя странами, пользуясь преимуществами обеих сторон.

Валка может похвастать памятником крепкому хозяйственнику Улманису. Фото автора.

В лес за ягодами и бревнами

А вот, что столичным чиновникам известно об экономике окрестностей Валки.

Расположенный в лесистой местности Валкский край, ориентирован на заготовку древесины, производство пиломатериалов и деревообработку, включая активную скупку лесов. Местная лесная отрасль включает первичную переработку, в том числе производство пиломатериалов, а также заготовку недревесных ресурсов. В регионе работают хозяйства, специализирующиеся на выращивании ягод (черники, клубники) и пчеловодстве, активно выпускается яблочный сидр. В Валкском крае весьма развит сельский туризм – например, хозяйство «Лейниеки» проводит экскурсии по производству сыра; «Ошумаяс» восстанавливает заливные луга при помощи выпаса скота.

Выживают за счет помощи

Самоуправление Валкского края еще в 2024 году обратилось к центральным властям с прошением о краткосрочном займе для управления бюджетом и финансами в размере 400 тыс евро. Из упомянутого кредита самоуправление Валкского края на 1 марта 2026 года вернуло 240 000 евро, или 60%.

Муниципалитет создал свое (100% собственности) общество капитала SIA Valkas namsaimnieks, а также самостоятельно обеспечивает услуги тепловой энергии и водного хозяйства населению. Самоуправление Валкского края взимает с жителей платежи и рассчитывается с оказывающим услугу тепловой энергии лицом, в свою очередь оказание услуги водного хозяйства обеспечивает сама местная власть. Между тем, в накоплении задолженности сыграли долги именно ООО Utilitas Valka, производящему тепловую энергию – на 150 тыс евро.

Городок задолжал миллион

На 1.02.2026 общая дебиторская задолженность самоуправления Валкского края составляла 1 063 750 евро. Как указано в документе ведомства Арвилса Ашераденса («Новое Единство»):

«Министерство финансов пришло к выводу, что:

финансовые проблемы самоуправления связаны с неупорядоченным обеспечением жителям услуги тепловой энергии и водоснабжения;

выписанные населению счета за теплоснабжение не покрывают фактические расходы на услугу;

самоуправление имеет большие дебиторские задолженности, в том числе большую часть составляют долги жителей за полученные теплоснабжением услуги, которые существенно не уменьшаются».



Новый год начался с сокращения задолженности на 494 905 евро, что, однако, было связано с продажей… котельной. «Из чего был уплачен длительный долг теплопроизводителю, текущие налоги и частично отсрочка по налогам». Между тем, Служба государственных доходов тоже вошла в положение, и перевела уплату налогов 362 442 евро до 20.01.2027.

К ним едет ревизор

Однако доля обязательств самоуправления ныне составляет 37% от общего баланса, что превышает максимально установленную для муниципалитетов 30-процентную планку. Потому Минфин обратился в Государственный контроль – дабы ревизоры направились в Валку и выяснили, чего бы сделать еще, дабы «не порождать фискальных долгосрочных рисков».

Евросоюз тоже придет на помощь – в Валке начинается финансируемое из фонда ERAF строительство новых социальных и арендных квартир. Проект по ул. Роберта Замуэла будет стоить 1 524 600 евро, из них самоуправление должно вложить 228 290 евро, но ему принадлежит само реконструируемое здание, где будет жить 14 семей. «Имеющееся количество квартир самоуправления недостаточно, чтобы удовлетворить спрос, что подтверждают также длительные очереди на жилплощадь», – отмечается в документе Минфина.

Впрочем, очень может быть, что, когда новые жильцы появятся в реновированном доме – то на работу они все же отправятся в соседнюю республику…

НУЖДЫ

Самоуправление Валки не имеет средств на ряд неотложных расходов 2026 года в размере 303 400 евро. Среди них: