Конфликт на Ближнем Востоке в настоящее время не влияет на цены на энергию в Латвии, однако пока преждевременно делать выводы о том, какой будет ситуация осенью, когда начнется следующий отопительный сезон и природный газ потребуется также для производства электроэнергии, заявил в интервью агентству ЛЕТА руководитель ООО "Ignitis Latvija" Кристап Музыкантс.

Он отметил, что весной и летом электроэнергия в Балтийском регионе в основном производится из возобновляемых источников энергии — солнца, ветра и гидроресурсов, поэтому сейчас мировые события не влияют на цены на электричество.

"Если смотреть немного дальше — на осень и зиму, когда возобновляемых ресурсов станет меньше и природный газ потребуется для производства электроэнергии, тогда, конечно, это может повлиять на ситуацию. В какой-то момент цены на газ резко выросли, затем снова снизились в зависимости от различных новостей и заявлений мировых лидеров. Но, на мой взгляд, сейчас преждевременно делать далеко идущие выводы о том, будет ли цена очень высокой или очень низкой", — сказал Музыкантс.

Он пояснил, что у коммерсантов, закупающих природный газ и закачивающих его в Инчукалнское подземное газохранилище к следующему отопительному сезону, разные сроки заключения контрактов и фиксации цен на партии газа, поэтому сейчас сложно оценить, какой может быть средняя цена. Кроме того, закачка газа в Инчукалнское подземное газохранилище только началась, а конфликт на Ближнем Востоке в ближайшие месяцы может развиваться по самым разным сценариям, что также повлияет на цены.

"Мы пока даже не знаем, что будет в июне. Поэтому, на мой взгляд, еще рано судить о том, как это повлияет на следующую зиму и цены на газ", — отметил Музыкантс, добавив, что неопределенность сейчас довольно высока и создает благоприятную почву для спекуляций.

Он признал, что с точки зрения энергетики Балтийскому региону в определенной степени повезло, что кризис на Ближнем Востоке начался именно тогда, когда завершился отопительный сезон и производство электроэнергии смогло в полной мере перейти на возобновляемые источники энергии, поскольку в предыдущие годы в Балтии было реализовано множество проектов солнечной энергетики.

"С улыбкой хочется сказать, что сейчас как раз тот момент, когда мы видим, что возобновляемые источники энергии вовсе не так страшны. На самом деле это хороший момент, чтобы понять, насколько важны сегодня энергетическая независимость и способность быть независимыми в вопросах энергоресурсов. Чем сильнее мы зависим от различных ископаемых ресурсов, нефти и природного газа, тем более уязвимы в целом. Поэтому нынешняя ситуация показывает, что электрификация и внедрение возобновляемых источников энергии — не такой уж страшный «бугор», как иногда представляют люди в обществе. На самом деле это даже желательно и необходимо, чтобы в будущем мы были менее зависимы от рыночных колебаний и событий, происходящих очень далеко от нашего региона", — подчеркнул Музыкантс.

Оборот "Ignitis Latvija" в 2024 году составил 93,548 млн евро, а прибыль компании — 746 000 евро. Финансовые результаты компании за 2025 год пока не опубликованы. "Ignitis Latvija" зарегистрирована в 2013 году. Единственным владельцем компании является литовская "Ignitis".