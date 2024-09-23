"Люди ощущают последствия кризиса беженцев каждый день".

Новое правительство Нидерландов предлагает достаточно радикальный план реформирования миграционной политики:

Пограничный контроль должен быть ужесточен. Как можно скорее ввести чрезвычайное положение в сфере предоставления убежища, что позволит предпринять больше шагов для сокращения притока беженцев. Воссоединение семей беженцев будет ограничено детьми в возрасте до 18 лет, установлены ограничения на количество апелляций, которые могут подать беженцы, чьи заявления были отклонены. Беженцы могут привезти с собой близких членов семьи только по истечении двух лет, если у них есть надлежащее жилье и стабильный доход. Законодательство, требующее от всех местных органов власти принимать «справедливую долю» беженцев, будет отменено. Размещение беженцев станет «более стационарным» Признанные беженцы больше не будут автоматически получать вид на жительство по истечении 5 лет и должны будут вернуться в страну происхождения, если это безопасно. Нидерланды попросят ЕС разрешить им отклониться от европейский договоров о беженцах. Будут рассмотрены меры по сокращению спроса на низкоквалифицированную иностранную рабочую силу путем регулирования экономики. Министры изучают различные меры по сокращению числа людей, приезжающих в Нидерланды в качестве мигрантов, желающих получить знания, например, повышение требований к заработной плате. Университеты и колледжи должны быть мотивированы к более широкому использованию голландского языка и ограничению числа иностранных студентов.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф подтвердил на пресс-конференции намерение Кабмина ужесточить правила миграции и предоставления убежища.

Глава нидерландского правительства заявил, что Кабмин будет ждать решения Государственного совета для введения чрезвычайного положения.

По его словам, консультации в Государственном совете по этому поводу могут занять от 6 до 8 недель. «Когда приток мигрантов уменьшится и нидерландцы почувствуют, что снова могут это вынести, а доступ к рынку жилья, доступ к здравоохранению и образованию снова станет нормальным, кризис мигрантов станет контролируемым и чрезвычайное положение закончится»,- сказал Схооф.

Министр миграции Маржолейн Фабер заявила, что Нидерланды намерены применить самую жесткую политику предоставления убежища за свою историю. «Люди ощущают последствия кризиса беженцев каждый день. Избиратели дали нам четкий мандат. Мы должны изменить курс и немедленно сократить поток беженцев. Я работаю ради более безопасных Нидерландов»,- сказала глава ведомства.